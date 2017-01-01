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ЕС раскритиковал организацию выборов в Беларуси

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Беларусь упустила возможность провести парламентские выборы в полном соответствии с международными стандартами, подчеркнули в Брюсселе.
В Беларуси прошли парламентские выборы
В Беларуси прошли парламентские выборы
 
В ЕС заявили, что выборы в Беларуси прошли с нарушением международных стандартов. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза, распространенном 18 ноября.
 
"Вчерашние парламентские выборы в Республике Беларусь прошли в целом в спокойной обстановке. Тем не менее, это была упущенная возможность провести выборы в полном соответствии с международными стандартами", - отметили в Брюсселе.
 
В ЕС напомнили, что согласно предварительной оценке международной миссии ОБСЕ, во время выборов "имело место полное игнорирование основных свобод собраний, ассоциаций и выражения мнений", а также была ограничена предвыборная агитация.
 
В преддверии президентских выборов в 2020 году Беларусь призвали незамедлительно возобновить работу по комплексной избирательной реформе.
 
"Это также будет иметь ключевое значение для полного раскрытия потенциала отношений между ЕС и Беларусью, опирающегося на позитивное сотрудничество последних трех лет", - говорится в документе внешнеполитической службы ЕС.
 
Напомним, 17 ноября в Беларуси состоялись выборы в нижнюю палату парламента. На 110 депутатских мест претендовали 513 кандидатов. Явка избирателей составила 77,22%.
 

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Теги: ЕС, Выборы, Беларусь, Евросоюз, Парламентские выборы
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Источник: korrespondent.net

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