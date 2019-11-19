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Экс-госсекретарь США раскритиковал действия Трампа по отношению к Украине

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Рекс Тиллерсон заявил, что неправильно использовать госактивы США в качестве залога, к тому же, для получения личной выгоды.
Бывший госсекретарь США раскритиковал Трампа за "украинское дело"
Бывший госсекретарь США раскритиковал Трампа за "украинское дело"

Бывший государственный секретарь США Рекс Тиллерсон косвенно раскритиковал президента США Дональда Трампа в связи с его действиями по отношению в Украине. Об этом сообщает DW во вторник, 19 ноября.

"Ясно, что просить о личных услугах, используя активы Соединенных Штатов как залог, неправильно. Поэтому, если вы хотите какой-то личной выгоды и при этом используете американскую помощь иностранным странам, американское оружие или американское влияние - это неправильно, и я думаю, что все это понимают", - сказал он.

Напомним, 29 августа стало известно, что Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине. На время ревизии средства были заморожены. 
 
Позже помощь Киеву разблокировали, однако в сентябре в США разгорелся скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
 
Он стал поводом для объявления Палатой представителей Конгресса США о начале процедуры импичмента Трампа
 
Как утверждают оппоненты американского лидера, Трамп во время беседы пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

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Теги: США, Украина-США, Трамп, Дональд Трамп, Госсекретарь
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Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Комментариев (1)
Жидо-Мафия    19.11.2019, 09:19
Оценка:  0
Жидо-Мафия
Эти деньги всё равно бы разошлись по карманах Слуг Коломойского и Сороса.
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