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РФ готовит итоговый документ нормандской встречи

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В Кремле сообщили о подготовке итогового документа саммита нормандской четверки, но говорят, что пока не решили, будет ли документ декларативным или обязывающим.
Дмитрий Песков заявил, что итоговый документ саммита нормандской четверки готовится
Дмитрий Песков заявил, что итоговый документ саммита нормандской четверки готовится
AP (архивное фото)

Кремль заявил, что идет подготовка итогового документа к саммиту нормандской четверки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС во вторник, 19 ноября.

Итоговый документ нормандской встречи готовится, но в Кремле пока не решили, будет ли он декларативным или обязывающим.

"Можно ожидать, что будет согласовываться некий текст. Что это будет за документ и будет ли он подписным - пока говорить преждевременно. Пока каких-то совместных решений на этот счет нет", - отметил Песков.

Он пояснил, что под документами, которые принимаются без подписи, обычно понимаются различные заявления, декларации, меморандумы и так далее. В свою очередь, определенные договоренности - планы действий, дорожные карты, соглашения и другие документы, которые носят обязывающий характер или имеют элементы обязывающего характера, - чаще всего подписываются.

"Согласование продолжается: согласование некоего текста, а вот что это будет за документ - это еще предстоит определить", - заключил представитель Кремля.

Отметим, сегодня для организации нормандской встречи в Киев приехал глава МИД Германии Хайко Маас.

Ранее СМИ узнали о возможности двусторонней встречи президентов Украины и России на нормандской встрече.. 

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Теги: Россия, Украина-Россия, Кремль, Дмитрий Песков, нормандская четверка, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
WTF2wtf    19.11.2019, 14:31
Оценка:  0
WTF2wtf
И Украина готовит ...
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