В Польше открыли памятник киевской княгине

Также в октябре 2019 памятник Анне Киевской открыли в одном из старейших городов Бельгии.

В Польше в Кракове на территории Дворца Вельопольських установили памятник Анне Киевской, сообщает во вторник, 19 ноября, пресс служба КГГА в Facebook.

"По идее президента Кракова господина Яцека Майхровского, эта локация будет символизировать не только историческую связь Кракова и Киева, но и демонстрировать уровень доверия и тесного сотрудничества мэрии столицы Украины и исторической столицы Польши", - отмечается в сообщении.

Торжественное открытие скульптуры состоялось при участии заместителя президента Кракова Богуслава Космидера и киевской делегации во главе с заместителем председателя КГГА Валентином Мондриевским.

"Сегодня мы встречаем в мэрии города Кракова принцессу Анну Киевскую - символ Украины в Европе, но также символ польско-украинской дружбы. Большое спасибо за эту замечательную идею и подарок, который будет символизировать нашу дружбу. Один из больших поляков сказал: "Нет свободной Польши без независимой Украины". И это правда. Желаем вам свободы, независимости, желаем, чтобы мы вместе были в Евросоюзе. Спасибо за этот подарок", - отметил заместитель президента Кракова Богуслав Космидер.

"От имени киевской городской власти и всех киевлян позвольте выразить искреннюю благодарность всем, кто приложил усилия к реализации этого проекта. Открытие памятника Анне Киевской в Кракове для нас очень знаковое. Ведь Краков - королевская столица Польши, стал первой крупной остановкой дочери Ярослава Мудрого на ее пути во Францию. И не только это связывает Анну с Польшей - будущую Королеву Франции воспитывала сестра Ярослава Мудрого Мария Добронеге, которая, женившись с польским князем Казимиром и Восстановителем, стала величественной княгиней Польши и матерью будущего князя Польши Болеслава II Смелого", - рассказал во время открытия памятника Валентин Мондриевский.

У скульптуры высадили 21 куст белых роз сорта Anne de Kyiv - еще один подарок от киевской общины - и красные розы местной селекции. Белые и красные цветы символизируют флаг Польши.

Скульптура юной княжны Анны (скульптор Константин Скритуцкий) является репликой скульптуры, установленной в ноябре 2016 года в сквере Анны Киевской на Львовской площади в Киеве. Автор идеи - инициатор проекта "Путь Королевы" и главный куратор Международного фестиваля искусств Anne de Kyiv Fest Федор Баландин.

"Путь Королевы"- крупный международный художественный проект, предусматривающий установление авторских реплик памятника на пути Анны Киевской во Францию и одновременное проведение ряда культурно-просветительских мероприятий. Этот проект - и об истории, и о современности. Мы заявляем - Украина не вступает в Европу, а возвращается к ней. И фигура Анны Ярославны это лучше демонстрирует, ведь память о выдающейся украинке и мудрой королеве не угасает ни во Франции, ни в Украине", - сказал Федор Баландин. "Путь Королевы"- крупный международный художественный проект, предусматривающий установление авторских реплик памятника на пути Анны Киевской во Францию и одновременное проведение ряда культурно-просветительских мероприятий. Этот проект - и об истории, и о современности. Мы заявляем - Украина не вступает в Европу, а возвращается к ней. И фигура Анны Ярославны это лучше демонстрирует, ведь память о выдающейся украинке и мудрой королеве не угасает ни во Франции, ни в Украине", - сказал Федор Баландин.

Памятник киевской княжне уже установили во французском городе-побратиме Тулуза и в Джакарте. Также в октябре 2019 памятник Анне Киевской открыли в одном из старейших городов Бельгии - городе Арлон. Скульптуру также планируется открыть в Чехии, Австрии и Германии.

Ранее в центре Киева установили скульптуру в честь Революции достоинства.