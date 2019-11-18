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Дети, играя в прятки, нашли мертвое тело

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Полицейские пока не могут установить ни личность скончавшегося человека, ни причину его смерти.
Труп лежал во дворе одного из жилых комплексов
Труп лежал во дворе одного из жилых комплексов
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Дети во время игры в прятки наткнулись на тело мертвого мужчины. Инцидент произошел в американском городе Форт-Уэрт, штат Техас. Труп лежал во дворе одного из жилых комплексов, пишет New York Post.

Дети о страшной находке рассказали взрослым, те сразу вызвали полицию.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, не смогли установить личность погибшего. Также пока неизвестно, от чего человек скончался. Сотрудники полиции ждут результатов судмедэкспертизы.

Правоохранители открыли уголовное дело, ведется расследование.

Ранее мы писали, что в США мертвую женщину нашли на участке со 140 змеями.

Напомним также, что под Киевом в лесу нашли мертвой женщину, вероятных убийц уже арестовали.
 

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Теги: США, дети, тело, полиция, труп, прятки
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Источник: korrespondent.net

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