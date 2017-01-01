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В Польше задержали украинца за двойное убийство в Чехии

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Польские пограничники задержали украинца, который совершил двойное убийство в Чехии. С момента совершения преступления до момента ареста прошло порядка десяти часов.
Украинец ехал в автобусе Прага-Киев и не ожидал, что его задержат
Украинец ехал в автобусе Прага-Киев и не ожидал, что его задержат
bieszczadzki.strazgraniczna.pl

На пограничном переходе Корчова-Краковец польские пограничники задержали гражданина Украины, который находился в розыске на территории Евросоюза за двойное убийство в Чехии. Об этом сообщает пресс-служба Бещадского пограничного управления.

Украинец был задержан согласно Европейскому ордеру на арест (EAW) при выезде из Польши. Мужчина путешествовал на автобусе по маршруту Прага - Киев. С момента совершения преступления до момента его ареста прошло порядка десяти часов.

Во время дорожных проверок сотрудники пограничной службы установили, что 32-летнего украинского гражданина разыскивают чешские правоохранители. Информация из международных поисковых баз свидетельствовала, что его преследовали за убийство двух человек, совершенное днем ранее, 17 ноября.

При аресте человек не оказал сопротивления, хотя и был удивлен.

В настоящее время он остается в распоряжении Прземской прокуратуры и ожидает начала процедуры экстрадиции.

Европейский ордер на арест применяется с 2004 года. Он выдается судебными органами одного из государств-членов евросообщества и действует на всей территории Европейского Союза.

Напомним, ранее ветеран АТО Игорь Мазур был задержан на границе в Польше 9 ноября. В МИД Польши уточнили, что польские пограничники задержали Мазура согласно правилам Интерпола. Позже стало известно, что на время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса он передан на поруки генерального консула Украины в Люблине.
 

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Теги: Польша, Чехия, убийство, украинец
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Источник: korrespondent.net

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