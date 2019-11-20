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НАТО о возвращении кораблей Киеву: Правильный шаг

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Йенс Столтенберг призвал союзников по альянсу сохранить единство позиций по России и продолжать оказывать поддержку Украине.
Йенс Столтенберг призвал союзников по НАТО делать еще больше для Украины
Йенс Столтенберг призвал союзников по НАТО делать еще больше для Украины
АР (архівне фото)

Возвращение Россией захваченных кораблей Украине – это правильный шаг перед саммитом лидеров стран нормандской четверки. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Европейская правда в среду, 20 ноября.

"Мы приветствуем тот факт, что Россия, наконец вернула украинские суда, она захватила в ноябре прошлого года. Это то, о чем просил Международный трибунал по морскому праву. И это шаг в правильном направлении накануне саммита в нормандском формате в следующем месяце", – сказал Столтенберг.

Также он призвал союзников обязательно сохранить единство позиций по России и продолжать оказывать политическую и практическую поддержку Украине.

"Я призываю делать больше, потому что мы солидарны с Украиной, и для нас крайне важно не признавать незаконную аннексию Крыма, помогать украинцам модернизировать их армию, их оборонительные институты и продолжать нашу поддержку", – заявил генсек НАТО.

По его словам, министры стран НАТО сегодня рассмотрели реализацию пакета мер по безопасности на Черном море, принятых в апреле.

"Недавние визиты Североатлантического совета в Грузию и Украину стали хорошей возможностью увидеть этот пакет в действии. Постоянные военно-морские группы НАТО проводят учения с грузинскими и украинскими кораблями, улучшая нашу способность работать вместе", – сказал Столтенберг.

Он напомнил, что пакет мер включает подготовку морских сил и береговой охраны, визиты в порты и учения, а также обмен информацией.

"И союзники также продолжают регулярное патрулирование и миссию воздушной полиции НАТО в Черноморском регионе", – добавил Столтенберг.

Напомним, 18 ноября МИД РФ заявило, что Украине были переданы корабли, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Позже в ВМС Украины подтвердили, что катера Никополь, Бердянск и буксир Яны Капу направляются домой и должны прибыть 20-21 ноября.

Вечером 20 ноября корабли прибыли в военную гавань Очакова в Николаевской области. Командующий ВМС Игорь Воронченко рассказал, что украинские суда возвращались на буксире, так как россияне их фактически "угробили".

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Теги: Россия, Украина, НАТО, НАТО-Украина, Черное море, корабли, Йенс Столтенберг
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Источник: korrespondent.net

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