НАТО о возвращении кораблей Киеву: Правильный шаг

Йенс Столтенберг призвал союзников по альянсу сохранить единство позиций по России и продолжать оказывать поддержку Украине.

Йенс Столтенберг призвал союзников по НАТО делать еще больше для Украины АР (архівне фото)

Возвращение Россией захваченных кораблей Украине – это правильный шаг перед саммитом лидеров стран нормандской четверки. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Европейская правда в среду, 20 ноября.

"Мы приветствуем тот факт, что Россия, наконец вернула украинские суда, она захватила в ноябре прошлого года. Это то, о чем просил Международный трибунал по морскому праву. И это шаг в правильном направлении накануне саммита в нормандском формате в следующем месяце", – сказал Столтенберг.

Также он призвал союзников обязательно сохранить единство позиций по России и продолжать оказывать политическую и практическую поддержку Украине.

"Я призываю делать больше, потому что мы солидарны с Украиной, и для нас крайне важно не признавать незаконную аннексию Крыма, помогать украинцам модернизировать их армию, их оборонительные институты и продолжать нашу поддержку", – заявил генсек НАТО.

По его словам, министры стран НАТО сегодня рассмотрели реализацию пакета мер по безопасности на Черном море, принятых в апреле.

"Недавние визиты Североатлантического совета в Грузию и Украину стали хорошей возможностью увидеть этот пакет в действии. Постоянные военно-морские группы НАТО проводят учения с грузинскими и украинскими кораблями, улучшая нашу способность работать вместе", – сказал Столтенберг.

Он напомнил, что пакет мер включает подготовку морских сил и береговой охраны, визиты в порты и учения, а также обмен информацией.

"И союзники также продолжают регулярное патрулирование и миссию воздушной полиции НАТО в Черноморском регионе", – добавил Столтенберг.

Напомним, 18 ноября МИД РФ заявило, что Украине были переданы корабли, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Позже в ВМС Украины подтвердили, что катера Никополь, Бердянск и буксир Яны Капу направляются домой и должны прибыть 20-21 ноября.

Вечером 20 ноября корабли прибыли в военную гавань Очакова в Николаевской области. Командующий ВМС Игорь Воронченко рассказал, что украинские суда возвращались на буксире, так как россияне их фактически "угробили".

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