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Ученые подсчитали все золото в мире

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Большинство золота добыли за период с 1950 года. Почти половина драгоценного металла идет на ювелирные украшения.
Ученые подсчитали все золото в мире
Getty Images

Ученые посчитали все когда-либо добытое золото на планете. Об этом пишет Всемирный совет по золоту.

Сообщается, что если переплавить все когда-либо добытое золото, то получится куб с ребром длиной 21 метр.

По состоянию на конец 2017 года количество добытого в мире золота составило 190 040 тонн. Уточняется, что в расчет также взяты все известные исторические золотые артефакты.

Ученые подчеркивают, что около двух трети этого объема было поднято из-под земли за период с 1950 года. При этом почти половина драгоценного металла идет на ювелирные украшения - 47,7%.

Ранее сообщалось, что у китайского чиновника изъяли 13 тонн золота. Также Корреспондент писало том, что полиция задержала троих подозреваемых в краже золотого унитаза.

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Теги: золото, мир, драгоценные металлы, запасы, добыча
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Источник: korrespondent.net

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