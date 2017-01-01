Дочь Моралеса отказалась от убежища в Мексике
Ранее МИД Боливии выдал 24-летней дочери экс-президента разрешение на безопасный выезд из страны.
Дочь бывшего президента Боливии Эво Моралеса Эвалис Моралес Альварадо не приняла предложение об убежище в Мексике. Об этом сообщила глава МИД Боливии Карен Лонгарик.
"Это ее суверенное решение, в высшей степени ее собственное. Видимо, она имеет свои причины", - сказала она.
Напомним, ранее МИД Боливии выдал 24-летней дочери Моралеса, укрывающейся в посольстве Мексики в Ла-Пасе, разрешение на безопасный выезд из страны.
10 ноября Моралес покинул пост президента и покинул Боливию. Ему предоставили политическое убежищев в Мексике.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент