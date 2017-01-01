Дочь Моралеса отказалась от убежища в Мексике

Ранее МИД Боливии выдал 24-летней дочери экс-президента разрешение на безопасный выезд из страны.



Дочь бывшего президента Боливии Эво Моралеса Эвалис Моралес Альварадо не приняла предложение об убежище в Мексике. Об этом сообщила глава МИД Боливии Карен Лонгарик.

"Это ее суверенное решение, в высшей степени ее собственное. Видимо, она имеет свои причины", - сказала она.

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