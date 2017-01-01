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Дочь Моралеса отказалась от убежища в Мексике

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Ранее МИД Боливии выдал 24-летней дочери экс-президента разрешение на безопасный выезд из страны.
Экс-президент Боливии Эво Моралес
Экс-президент Боливии Эво Моралес

Дочь бывшего президента Боливии Эво Моралеса Эвалис Моралес Альварадо не приняла предложение об убежище в Мексике. Об этом сообщила глава МИД Боливии Карен Лонгарик.
 
"Это ее суверенное решение, в высшей степени ее собственное. Видимо, она имеет свои причины", - сказала она.
 
Напомним, ранее МИД Боливии выдал 24-летней дочери Моралеса, укрывающейся в посольстве Мексики в Ла-Пасе, разрешение на безопасный выезд из страны.
 
10 ноября Моралес покинул пост президента и покинул Боливию. Ему предоставили политическое убежищев в Мексике.

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Теги: Мексика, Боливия, Эво Моралес, Политическое убежище
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Источник: korrespondent.net

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