Импичмент Трампа: в Конгрессе готовят отчет по расследованию

Материалы по делу все еще продолжают поступать, однако отчет обещают подготовиить оперативно.

Председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф готовит отчет по расследованию в отношении Трампа

Отчет по результатам расследования в отношении импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа готовится к представлению в Комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает Голос Америки.

Председатель комитета конгрессмен от демократов Адам Шифф заявил, что материалы будут оперативно подготовлены.

"Чего мы точно не собираемся делать, так это ждать месяцы, пока администрация президента ведет игру, направленную на истощение оппонентов, в попытке затянуть процесс. Идти таким путем мы не хотим", - сказал Шифф.

При этом он заявил, что Комитет может получить еще дополнительные свидетельства, а также провести новые слушания в рамках процедуры импичмента.

Конгрессмен подчеркнул, что законодатели постоянно получают новые документы, и работа по проведению расследование продолжается.

Напомним, на прошлой неделе в Конгрессе состоялись публичные слушания в рамках процедуры импичмента Трампа.

Во вторник в Палате представителей прошли открытые слушания, на которых дали показания помощник вице-президента США Майка Пенса Дженнифер Уильямс и сотрудник Совета национальной безопасности Александр Виндман. После них на слушаниях в Палате представителей выступили советник по вопросам России и Европы в Совете национальной безопасности президента США Тим Моррисон и бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер.

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