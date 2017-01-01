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В Китае отреагировали на результаты выборов в Гонконге

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Правительство Китая не потерпит тех, кто угрожает стабильности Гонконга, заявил глава МИД КНР.
Подсчет голосов на выборах депутатов районных советов Гонконга
Подсчет голосов на выборах депутатов районных советов Гонконга

Руководство Китая не потерпит тех, кто, по его мнению, угрожает стабильности Гонконга. Об этом в понедельник, 25 ноября, заявил журналистам в Токио глава МИД КНР Ван И, комментируя итоги выборов в районные советы этого особого административного района Китая, сообщает ТАСС.

"Гонконг - это часть территории Китая, - приводит слова министра японский телеканал TBS. - Мы не потерпим тех, кто разрушает стабильность и процветание Гонконга". Ван И, который сейчас находится с визитом в Токио, подчеркнул, что подобные замыслы обречены на провал.

Кандидаты от оппозиции одержали убедительную победу на состоявшихся в воскресенье выборах депутатов районных советов в 18 округах Гонконга. По итогам предварительного подсчета голосов сторонники демократического лагеря получили 396 из 452 мест (почти 90%). Таким образом, проправительственный блок, ранее контролировавший 75% мест в райсоветах, потерпел беспрецедентно сокрушительное поражение.

Результат волеизъявления имеет в основном символическое значение, поскольку городской совет на самом деле не имеет реальной политической власти. Депутаты местного совета не могут принимать законы или важные решения. Они консультируют правительство Гонконга и вносят предложения об улучшении жизни в конкретных районах.

Однако победители местных выборов получают представительство в 1200-местном избирательном органе, который каждые пять лет выбирает главу правительства Гонконга.

До настоящего момента победу всегда одерживал кандидат, которого поддерживал официальный Пекин.

Напомним, с июня в Гонконге продолжаются массовые протесты. Первоначально их участники выступали против планов правительства внести изменения в закон об экстрадиции.
 
Позднее протестующие стали требовать проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам.
 
Кроме того, они призывают к независимому расследованию случаев полицейского насилия на прежних акциях.

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Теги: Выборы, Китай, Гонконг, протесты в Гонконге
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Источник: korrespondent.net

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