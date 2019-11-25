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Из-за 31 пальца женщину считают ведьмой

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Почти все 63 года жизни жительница Индии провела дома из-за аномалии. Ее сторонятся и обвиняют в колдовстве.
Генетическая аномалия превратила женщину в "ведьму"
Генетическая аномалия превратила женщину в "ведьму"
SWNS

Жительницу Индии считают ведьмой из-за большого количества пальцев на конечностях. Об этом пишет Daily Mail.

Женщина из индийского штата Одиша 63-летняя Кумар Найак имеет 31 палец из-за полидактилии. При этой распространенной аномалии человек имеет значительно большее количество пальцев, нежели должно быть.

У Найак 12 пальцев на руках и 19 - на ногах. Женщина отмечает, что из-за ее болезни местные жители считают ее ведьмой и сторонятся. Практически все время она проводит дома из-за плохого отношения к себе.

С такой аномалией женщина родилась. Она отмечает, что иногда к ней приходят люди, чтобы посмотреть на ее уродство.

Ранее сообщалось, что в Индии шестилетнего ребенка с хвостом сделали божеством. Его сочли воплощением обезьяноподобного бога Ханумана.

Также Корреспондент писал о том, что индиец съел тонны земли и остался жив.

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Теги: Индия, фото, уродство, женщина, инцидент, аномалия, пальцы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    25.11.2019, 10:32
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Соседка вышла замуж за афро англичанина, у него в роду часто рождались дети с 6 пальцами на конечностях. У одного из её мальчиков было 6 пальцев, после года сделали 4 операции и пальцев стало 5, как положено. Через год ещё небольшие косметические правки и даже швов не видно.
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