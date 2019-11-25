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“Уборщица!”: Студентка в Польше публично унизила украинку

Комментариев: 13
Девушку наказали за оскорбление украинки.
Девушка публично оскорбила украинку
Девушка публично оскорбила украинку
скриншот видео

В Варминско-Мазурском университете Польши, который находится в городе Ольштын, отстранили от учебы студентку, которая публично в жесткой форме оскорбила украинку.

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Об этом сообщает издание Wprost.

Девушка выложила в сеть видео с ксенофобскими оскорблениями в адрес украинки, ехавшей с ней в поезде. Польская студентка на камеру жаловалась, что украинка испортила ей поездку, заняв чужое место в поезде.

Вчера украинская кур*а, е**ная уборщица, заняла мое место в поезде, и вообще, за***ла все, кур*а, купе, что никто не мог сесть. Она купила только одно место, а я заплатила за два, чтобы было место для ног, потому что я могу себе это позволить… Мало того, что она была толстая, но еще у нее был большой чемодан, и она ничего не понимала, - говорит девушка на видео.

Пользователи активно смотрели и обсуждали видео с участием польской студентки. Ролик в кратчайшие сроки набрал 60 тысяч просмотров.

Я должна была пойти к кондуктору, но я добра к животным. Только не к таким, поэтому в следующий раз не буду. Е**ть этих украинских стерв, так ненавижу их... Эта женщина - тупая уборщица, так что иерархию надо соблюдать, - сказала девушка.

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Скандал дошел до университета, в котором учится та самая девушка. Руководство вуза решило немедленно отстранить ее от учебного процесса. Также университет направил в прокуратуру уведомление о возможном преступлении.

В университете нет и никогда не будет места для проявлений расистской, ксенофобской или уничижительной позиции в отношении лиц другого пола, расы, этнической принадлежности, национальности, религии, вероисповедания, убеждений, инвалидности, возраста, сексуальной ориентации или обездоленных, - сообщили в университете.

Между тем, после огласки та сама девушка записала еще одно видео, в котором заявила, что не поддерживает дискриминацию и национализм. Всю ситуацию она назвала “шуткой”.

Простите, я не подумала, я просто дура, - сказала она в свое оправдание.

Напомним, в Польше наказали украинца, который едва не сбил детей на переходе. Мужчина пролетел на автомобиле буквально за пол метра от детей, которые на роликах переезжали пешеходный переход.

 

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Теги: Польша, ксенофобия, скандал, украинка
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Комментариев (13)
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Бигсэм    25.11.2019, 16:46
Оценка:  +2
Бигсэм
Евроинтеграция.
T-REX2    25.11.2019, 16:16
Оценка:  +5
T-REX2
Весь мир с нами!
fkrfyfan    25.11.2019, 16:03
Оценка:  +4
fkrfyfan
А пусть галицаи не ездят к полякам мыть их туалеты, тогда может и отношение изменится
Sancho-s    25.11.2019, 15:53
Оценка:  +1
Sancho-s
Идиотов хватает...
Boxerogos    25.11.2019, 15:50
Оценка:  -5
Boxerogos
Антиукраинские настроения в Польше усиливаются всё сильнее.Наши"нерабы"зач астую пытаются привить полякам свои быдло"ценности".Но полякам эти"ценности"чужды по определению.Поэтому всё чаще возникают закономерные конфликты.
Sancho-s    25.11.2019, 15:52
Оценка:  0
Sancho-s
Самокритично
Глод    25.11.2019, 15:38
Оценка:  -4
Глод
Меняем слово "уборщица" на слово "студентка". Так правильней.
zadneprohodchik    25.11.2019, 15:37
Оценка:  +12
zadneprohodchik
Иди к кондуктору и говори что твое место заняли в чем проблема , или прости издит.
CasperW    25.11.2019, 15:51
Оценка:  -1
CasperW
она себя илитой возомнила, скрепы наверное где-то подцепила
zheka-yakob    25.11.2019, 15:34
Оценка:  -5
zheka-yakob
Всё правильно студентка сказала)))
VVTF2wtf_uebok    25.11.2019, 15:40
Оценка:  -5
VVTF2wtf_uebok
Каклы нация мойщиков унитазов, с развитием, как у ракушки. Всё это знают и не для никого это не секрет, поэтому всё кому не лень глумятся и опускают, бедных каклов)))))
ofizep    25.11.2019, 15:53
Оценка:  -2
ofizep
ШИЕС добудували?))) Кацапів шатають в хвіст і в гриву. Вічні тєрпіли).
VVTF2wtf_uebok    25.11.2019, 16:03
Оценка:  +3
VVTF2wtf_uebok
Л о х безмозглый, в статье написано про хахлуху которую з а х у е с о с и л а полячка, при чём тут кацапы? Или тебя тоже россияне о т х у е с о с и л и, что ты без кацапов и дня жить не можешь?
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