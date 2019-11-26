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В Индии родился двухголовый и трехрукий ребенок

Комментариев: 1
Изначально женщине сказали, что у нее будет двойня, но родился один ребенок. Несмотря на мутацию в остальном он здоров.
В Индии родился двухголовый и трехрукий ребенок
Caters News Agency

Женщина в Индии родила двухголового ребенка с тремя руками. Об этом сообщает Daily Mail.

Жительница Индии 21-летняя Бабита Ахирвар из индийского штата Мадхья-Прадеш вышла замуж полтора года назад. Когда вскоре девушка забеременела, ей сказали, что у нее будет двойня.

В воскресение, 24 ноября, Ахирвар поступила в больницу, но родила одного ребенка. Правда у мальчика оказалось две головы и три руки.

Врачи отмечают, что у ребенка одно сердце, и он чудом родился здоровым. Подобная аномалия встречается в одном случае на миллион новорожденных. Вероятно в утробе матери один эмбрион частично поглотил второй.

На текущий момент новорожденный находится в отделении интенсивной терапии под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что в Баку родилась девочка с ушами на шее и "рылом". Также Корреспондент писал о том, что во Львове родился ребенок-гермафродит.

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Теги: Индия, ребенок, фото, уродство, инцидент, Голова, аномалия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
dimasvetik    26.11.2019, 10:18
Оценка:  +2
dimasvetik
да что такое в Индии происходит! почему у них так много мутантов!!!!
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