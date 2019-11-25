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Польша вывезла из Британии 100 тонн своего золота

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Слитки в течение месяца доставляли в Польшу самолетами, которые приземлялись в аэропортах Варшавы и Познани. Всего было совершено восемь рейсов.
Польское золото хранилось в Англии почти 80 лет
Польское золото хранилось в Англии почти 80 лет
nbp.pl

Национальный банк Польши завершил масштабную операцию по вывозу из Великобритании 100 тонн золота, которые были отправлены туда в 1939 году, после начала Второй Мировой войны. Операция проходила секретно, сообщило накануне издание RMF24.

Отмечается, что в перевозке были задействованы несколько тысяч человек, большей частью из банковских служб безопасности. Слитки в течение ноября доставляли в страну самолетами, которые приземлялись в аэропортах Варшавы и Познани. Всего было совершено восемь рейсов.

Затем золото развозили на синих грузовиках под охраной десятков военных в хранилища по всей Польше. Общая стоимость груза составляет примерно 4,2 млрд евро. Некоторую часть Центральный банк Англии оставил себе для текущих расчетов.

Польское золото попало в Англию через Украину, Румынию, Турцию, Сирию, Ливан и Францию. Там оно хранилось почти 80 лет.

По состоянию на июль 2019 года золотой запас Польши составляет 228,6 тонн. Это 11 место в Европе и 22 среди всех стран в мире.

Cмотрите фотогалерею: Польша вывезла из Британии 100 тонн своего золота

Ранее сообщалось, что Германия вернула почти 700 тонн золота из США и Франции. Золотой запас ФРГ составляет 3,378 тонн и является вторым по размеру в мире после США.

Мировые центробанки купили рекордные объемы золота

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Теги: Польша, Британия, золото, видео, фото, Англия, Великобритания
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Источник: korrespondent.net

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