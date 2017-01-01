В США перекрывали Белый дом и эвакуировали Конгресс

Причиной инцидента стал объект на радаре, который приняли за самолет, нарушающий воздушное пространство.

Территория Белого дома была перекрыта, а Конгресс США эвакуирован из-за возможного нарушения воздушного пространства. Инцидент произошел утром 26 ноября, сообщает Интерфакс со ссылкой на американские СМИ.

Как отметили в Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), вертолеты береговой охраны США были направлены для проведения расследования после того, как на экране радара заметили неопознанный объект, который приняли за несанкционированное воздушное судно.

Это привело к кратковременному закрытию территории Белого дома и здания Капитолия.

Вертолеты береговой охраны США, прибывшие на перехват, не обнаружили угрозы, что побудило правоохранительные органы искать на земле возможный беспилотник.

В полиции Капитолия рассказали, что на радаре был "большой медленно движущийся сгусток чего-то", что вызвало беспокойство.

В настоящее время анализируются три возможные причины инцидента: птицы, атмосферная аномалия или беспилотник.

Пресс-секретарь полиции Капитолия США Ева Малецки заявила во вторник, что "доступ к зданиям комплекса Капитолия был ограничен на короткое время" в целях предосторожности и работа Конгресса возобновилась через 45 минут.

Ранее сообщалось, что на территорию Белого дома пытался проникнуть посторонний на автомобиле.

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