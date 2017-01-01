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Украинские миротворцы помогли эвакуировать людей с базы ООН в Конго

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Украинские вертолеты прикрывали южноафриканские транспортные вертолеты после нападения на базу.
Украинцы участвовали в операции эвакуации базы ООН
Украинцы участвовали в операции эвакуации базы ООН
mil.gov.ua

Украинский национальный контингент Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго принял участие в операции по эвакуации персонала с одной из баз Миссии ООН. Украинские миротворцы не пострадали. Об этом в среду, 27 ноября, сообщает пресс-служба Объединенного оперативного штаба Вооруженных Сил Украины на сайте Министерства обороны Украины.

"25 ноября вертолеты Ми-24 из состава 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго были задействованы в операции по эвакуации персонала с одной из баз ООН вблизи населенного пункта Бени (провинция Северное Киву)", -говорится в сообщении.

Задачей украинских "двадцать четверок" было определено прикрытие с воздуха южноафриканских транспортных вертолетов, так как база ООН подверглась нападению со стороны местного населения, которое таким образом выражало недовольство действиями Миссии по их защите.

Из-за обострения обстановки в местах базирования украинского национального контингента - городах Бени, Гома и Калемие - 18 отдельный вертолетный отряд был переведен на усиленный режим несения службы. В дальнейшем - по приказу командования Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго - украинские вертолетчики перебросили на аэродром города Бени спецназовцев национального контингента Гватемалы для улучшения ситуации по безопасности в регионе.

Как сообщается, формальной причиной недовольства местного населения стала очередная атака боевиков террористической группировки Союзных демократических сил (ADF) на один из городских районов Бени, в результате которого погибли восемь гражданских лиц из числа местного населения и еще девять были захвачены в плен.

 

 

Ранее сообщалось, что в ДР Конго штурмуют базу ООН. Двое протестующих погибли. Местные жители требовали вывода миротворческой миссии ООН.

Также сообщалось, что в ДР Конго разбился транспортный Ан-72. Пропавший с радаров самолет обеспечивал перевозки президента. По данным СМИ, самого главы государства на борту не было.

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Теги: Миротворцы, украинцы, Конго, миротворцы ООН, ДР Конго
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Источник: korrespondent.net

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