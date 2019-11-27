РФ будет настаивать на прямом диалоге Киева с "ЛДНР" - Лавров

На переговорах в нормандском формате Россия будет призывать Киев к прямым переговорам с сепаратистами.

Россия на саммите нормандской четверки в Париже призовет Киев к прямому диалогу с Донбассом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает в среду, 27 ноября, Интерфакс-Украина.

"Мы слышали от прошлой администрации в Украине, от прошлого режима, заявления о том, что они никогда не будут вести прямые переговоры с Донецком и Луганском, слышали и от представителей уже новой администрации президента Зеленского подобные высказывания, равно как и другие заявления, которые не то что ставят под вопрос, а означают отказ от выполнения Минских договоренностей", - сказал Лавров на лекции в Дипломатической академии МИД Киргизии.

Он отметил, что об этом будет идти речь на переговорах в нормандском формате в Париже.

"Я думаю, там президент Зеленский должен будет подробно изложить, как он видит сам свои действия по выполнению "минских договоренностей"", - добавил он.

Глава МИД РФ сказал, что Россия не может самостоятельно выполнить "минские договоренности", так как она не является их стороной.

"Россия как член "нормандской четверки", сформировала рамки, которые легли в основу "минских договоренностей". И эти договоренности предполагают решение всех вопросов через прямые переговоры между Киевом, Донецком и Луганском", - подчеркнул он.

Лавров также отметил, что выполнение договоренностей зависит, прежде всего, от сторон, которые непосредственно конфликтуют на востоке Украины.

Ранее Владимир Зеленский назвал темы, которые намерен поднять на саммите нормандской четверки в Париже.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что Украина готова принять разумный компромисс на встрече по Донбассу в нормандском формате.

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