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Меркель упала, поднимаясь на сцену

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Канцлер Германии упала, споткнувшись на сцене в Берлине. После этого Меркель пошутила, что не заметила ступени.

Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности. Видео инцидента опубликовал на своем YouTube-канале британский таблоид Daily Mail.

После этого Меркель пошутила, что не заметила ступени, однако в следующий раз обязательно ими воспользуется.

В своей речи она обратилась к представителям немецкой промышленности и торговых палат. Среди прочего она заявила о необходимости изменений во Всемирной торговой организации.

Ранее сообщалось, что соратник Меркель госпитализирован после падения со сцены. Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер госпитализирован после падения на открытии конференции по цифровым технологиям в Дортмунде.

Напомним, в июле у Меркель заметили третий приступ дрожи во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Ранее аналогичные ситуации происходили во время встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

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Теги: видео, Меркель, падение, Ангела Меркель
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Іван-Сірко    28.11.2019, 18:11
Оценка:  0
Іван-Сірко
Уже бы неподнималась су.ка . Привезла миллионы исламистов террористов в Европу, чтобы убивали Христиан.
fkrfyfan    28.11.2019, 18:05
Оценка:  0
fkrfyfan
Так старая бабушка же
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