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В Германии суд отклонил иски против ответвления Северного потока-2

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Eugal является сухопутным продолжением Северного потока-2 и сможет выйти на полную мощность в 55 млрд кубометров только с 2021 года.
Северный поток-2
Северный поток-2
eugal.de
 
В Германии землевладельцы и оператор ветряной электростанции выступили против решений Земельной дирекции Саксонии об утверждении планов строительства газопровода, но суд не увидел технических ошибок в планировании маршрута, сообщает ЕП.
 
"Мы довольны вердиктом ", - заявил представитель компании Gascade, которая является оператором газопровода Eugal.
 
Согласно постановлениям суда, Земельная дирекция Саксонии при утверждении планов строительства не допустила никаких ошибок при осуществлении оценки воздействия на окружающую среду.
 
Eugal, согласно решению суда, также отвечает требованиям технической безопасности при пересечении ветряной электростанции.
 
Как известно, Eugal является сухопутным продолжением Северного потока-2 и сможет выйти на полную мощность в 55 млрд кубометров только с 2021 года. Первая нитка газопровода до границы с Чехией протяженностью 480 километров и мощностью 30,9 млрд кубометров запланирована к пуску в начале 2020 года. Вторая же, мощностью 24,1 млрд кубометров, пройдет в Бранденбург и должна быть запущена в 2021 году.
 
 
Как сообщалось, в Германии готовятся к запуску Северного потока-2. Первую нитку газопровода Eugal планируют ввести в эксплуатацию 1 января 2020 года. Вторая будет достроена до конца следующего года.

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Теги: суд, Германия, Северный поток, газопровод
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Источник: korrespondent.net

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