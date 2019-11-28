Умерла старейшая жительница США

Американка Алелия Мерфи скончалась в возрасте 114 лет и 140 дней. Всю свою жизнь она прожила в Нью-Йорке.

В США скончалась старейшая жительница страны Алелия Мерфи, которой было 114 лет. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщил телеканал CNN

Родственники долгожительницы подтвердили, что она ушла из жизни в субботу, 23 ноября, однако причин не уточнили.

По оценкам геронтологической службы Gerontology Research Group, Мерфи было 114 лет и 140 дней.

Похороны состоятся в Нью-Йорке на следующей неделе.

Мерфи родилась в июле 1905 года в штате Северная Каролина и жила в Нью-Йорке с 1926 года. Почти всю жизнь она отдала швейному делу.

Теперь старейшей американкой стала Хестер Форд. Она родилась в августе 1905 года.

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