Хуситы заявили об уничтожении вертолета Apache

Инцидент произошел на границе Йемена с королевством. Саудовская Аравия пока не подтвердила эту информацию.

Сторонники йеменского мятежного движения Ансар Аллах, так называемые хуситы, заявили, что они сбили вертолет Apache ВВС Саудовской Аравии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя движения в пятницу, 29 ноября.

"Вертолет Apache Саудовской Аравии был сбит ракетой класса земля – воздух... Оба пилота погибли, так как вертолет полностью сгорел", – цитирует агентство заявление представителя хуситов Яхья Сареа.

Инцидент произошел на границе Йемена с королевством. Саудовская Аравия пока не подтвердила эту информацию.

Напомним, в авгесте хуситы сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper в провинции Дамар в Йемене. Центральное командование ВС США подтевердило эту информацию.

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