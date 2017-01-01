Мужчина смотрел в телефон и упал на рельсы в метро

Пассажир спокойно и медленно шел к краю платформы, смотря в это время в свой смартфон.

В метро Буэнос-Айреса мужчина упал на рельсы, засмотревшись в свой телефон. Об этом сообщает Daily Mail.



Инцидент попал на камеры наблюдения в подземке. На кадрах видно, как пассажир медленно движется к краю платформы, смотря в это время в свой телефон. Мужчина не заметил, как подошел к желтой линии упал на рельсы.



Рядом стоящие пассажиры помогли мужчине выбраться на платформу. При этом пассажир в первую очередь спас свой смартфон.





Мужчину положили на носилки и отправили в больницу. О его состоянии не сообщается.



Накануне сообщалось, что женщина зажигательно станцевала в киевском метро. Также Корреспондент писал о том, что работник метро спас пассажира за секунду до гибели.

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