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У Путина озвучили ожидания от нормандской встречи

Комментариев: 2
Представитель Кремля призвал не завышать ожиданий от предстоящего 9 декабря в Париже саммита лидеров нормандкой четверки.
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
 
Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков призвал не завышать ожиданий от предстоящего 9 декабря саммита лидеров "нормандкой четверки", сообщает в пятницу, 29 ноября, ТАСС.
 
 
По его словам, закон об особом статусе Донбасса является частью "Минска-2", а движение в сторону иного документа вызовт трудности по урегулировании ситуации в Украине. 
 
"Закон об особом статусе - это составная часть минских договоренностей. Решение, скажем так, дрейфовать в сторону какого-то иного документа сопряжено с очень большими трудностями, последствия которых для процесса урегулирования сейчас вряд ли кто-то возьмется предсказать", - сказал Песков.
 
Представитель Кремля призвал не завышать ожиданий от предстоящего 9 декабря в Париже саммита лидеров "нормандкой четверки". 
 
"Вместе с тем, есть все основания надеяться на то, что состоится субстантивный разговор", - подытожил Песков.
 
Ранее президент Владимир Зеленский назвал темы, которые намерен поднять на саммите нормандской четверки в Париже.
 

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Теги: саммит, переговоры, Дмитрий Песков, особый статус Донбасса, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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VSHIVANKA    29.11.2019, 16:13
Оценка:  -1
VSHIVANKA
РАЗ ПУТИН , МАКРОН И МЕРКЕЛЬ РАЗРЕШИЛИ КЛОУНУ С НИМИ ВСТРЕТИТСЯ , ЗНАЧИТ ВСЁ УЖЕ РЕШЕНО И УСТРАИВАЕТ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И В ОСОБЕННОСТИ РОССИЮ , ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО ПОДПИСАТЬ ДОКУМЕНТ....
ПРОСТО ТАК , РАДИ ВСТРЕЧИ ТУДА НИКТО БЫ НЕ ПОЕХАЛ....
ТАК ЧТО ЭУРОПЭЙЦИ ЖДИТЕ НОВОСТЕЙ.....)))
eddgek    29.11.2019, 16:46
Оценка:  -1
eddgek
пУ-т-Ин )(-У-Й_л_О...ЛА лА лА..///\\\
WTF2_eбy_в_рот    29.11.2019, 16:51
Оценка:  0
WTF2_eбy_в_рот
срагули-дебилы тупорылые)))))))))))))))))))) ))))))))))))))
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