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США призвали стран-участниц НАТО увеличить расходы

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Американская сторона призвала лидеров стран-членов НАТО увеличить финансирование оборонных расходов.
США призвали все страны НАТО увеличить оборонные расходы
США призвали все страны НАТО увеличить оборонные расходы

США ожидают увеличения оборонных расходов до 2% ВВП от всех стран-членов НАТО, сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представитель Белого дома.
 
"Президент США привержен тому, чтобы сделать НАТО сильнее, способной одолеть угрозы и будущие вызовы. В этой связи мы призываем все страны НАТО увеличить расходы на оборону в рамках решений саммита в Уэльсе", – заявил чиновник на брифинге, посвященном участию Дональда Трампа в саммите альянса в Лондоне 3-4 декабря.
 
Отмечается, что только четыре члена НАТО тратили на оборону 2% ВВП в 2016 году, в настоящее время таких стран девять. "Ожидаем, что все остальные это сделают к 2024 году", – сказал он.
 
Напомним, на днях стало известно, что США сократят, а Германия увеличит вклад в бюджет НАТО. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг пояснил, что по новой формуле Германия и США будут вкладывать примерно одинаковые части, почти по 16% от бюджета НАТО.

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Теги: США, НАТО, армия, финансирование
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Источник: korrespondent.net

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