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Выборы в США: из президентской гонки вышел экс-конгрессмен

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Демократ Джо Сестак объяснил свое решение недостаточной поддержкой его кампании национальными СМИ.
Экс-конгрессмен Джо Сестак
Экс-конгрессмен Джо Сестак
Joe Sestak / Facebook

Бывший член Палаты представителей США от Демократической партии Джо Сестак объявил, что выходит из борьбы за президентский пост, сообщает The Hill.
 
"Спасибо за эту бесценную возможность, я заканчиваю нашу совместную кампанию", - говорится в заявлении Сестака.
 
Отказ от борьбы за должность президента США экс-конгрессмен объяснил недостаточной поддержкой его кампании национальными СМИ.
 
"Я глубоко ценю поддержку, которую многие из вас предложили - будь то волонтерство, финансовые пожертвования или участие в мероприятиях нашей кампании", - сказал Сестак.
 
Джо Сестак был одним из последних среди демократов, заявивших о своем участие в президентских выборах 2020 года.

Трамп официально начал предвыборную кампанию

Напомним, президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Действующий глава государства Дональд Трамп уверен, что в следующем году он победит на выборах с еще большим преимуществом над конкурентом, чем в 2016 году. 

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Теги: Президентская гонка в США, США, выборы президента
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Источник: korrespondent.net

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