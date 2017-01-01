Выборы в США: из президентской гонки вышел экс-конгрессмен

Демократ Джо Сестак объяснил свое решение недостаточной поддержкой его кампании национальными СМИ.



Бывший член Палаты представителей США от Демократической партии Джо Сестак объявил, что выходит из борьбы за президентский пост, сообщает Бывший член Палаты представителей США от Демократической партии Джо Сестак объявил, что выходит из борьбы за президентский пост, сообщает The Hill

"Спасибо за эту бесценную возможность, я заканчиваю нашу совместную кампанию", - говорится в заявлении Сестака.

Отказ от борьбы за должность президента США экс-конгрессмен объяснил недостаточной поддержкой его кампании национальными СМИ.

"Я глубоко ценю поддержку, которую многие из вас предложили - будь то волонтерство, финансовые пожертвования или участие в мероприятиях нашей кампании", - сказал Сестак.







Трамп официально начал предвыборную кампанию



Напомним, президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Действующий глава государства Дональд Трамп уверен, что в следующем году он Джо Сестак был одним из последних среди демократов, заявивших о своем участие в президентских выборах 2020 года.Напомним, президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Действующий глава государства Дональд Трамп уверен, что в следующем году он победит на выборах с еще большим преимуществом над конкурентом, чем в 2016 году.

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