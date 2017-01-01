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США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

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После ратификации документа всеми 29 членами альянса страна будет признана тридцатым членом НАТО.
США поддержали вступление Северной Македонии в НАТО
США поддержали вступление Северной Македонии в НАТО


Госсекретарь США Майкл Помпео объявил о завершении американскими властями процедуры ратификации протокола о присоединении Северной Македонии к НАТО.

"Рад объявить о ратификации Соединенными Штатами протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО", - написал глава Госдепа в Twitter. 

Напомним, 22 октября Сенат конгресса США принял протокол о присоединении Северной Македонии к НАТО. 91 сенатор проголосовал "за", двое выступили против.

6 февраля в Брюсселе был подписан протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО. После ратификации документа всеми 29 членами альянса страна будет признана тридцатым членом этой организации.

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Теги: США, НАТО, Македония
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Источник: korrespondent.net

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