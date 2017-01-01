В Китае заявили о введении санкций против США
Китай ввел санкции против американской неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление МИД Китая.
Отмечается, что Пекин ввел санкции из-за поддержки протестующих в Гонконге.
"Правительство Китая также приостановило рассмотрение заявок "американских морских судов" на заход в Гонконг", - сообщило агентство.
Отмечается, ранее президент США подписал закон О защите прав человека и демократии в Гонконге, а также документ, запрещающий поставки в Гонконг определенной полицейской экипировки.
Позже Китай отреагировал на закон США по Гонконгу, заявив, что это вмешательство во внутренние дела Китая.
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