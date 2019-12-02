В Британии задержали сообщника террориста с Лондонского моста

Ранее оба злоумышленника пытались устроить взрыв на Лондонской фондовой бирже. Они вышли на свободу год назад.

В британском городе Стоук-он-Трент полиция арестовала бывшего сообщника террориста Усмана Хана, который устроил теракт на Лондонском мосту. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает The Telegraph.

Отмечается что 34-летний Назам Хуссейн задержан "по подозрению в подготовке теракта".

В 2012 году он, Усман Хан и еще семь человек были приговорены к тюремному заключению за подготовку взрыва на Лондонской фондовой бирже. Их выпустили на свободу в декабре 2018 года.

По словам представителя полиции графства Уэст Мидлендс, пока нет данных о связи между арестом Хуссейна и нападением на Лондонском мосту.



Напомним, 29 ноября на прохожих в центре Лондона напал 28-летний Усман Хан . От полученных ножевых ранений два человека скончались. Полицейские застрелили злоумышленника при попытке сопротивления. 28-летний Усман Хан проживал в районе Стаффордшир. В 2012 году Хан уже был осужден за терроризм и заключен на восемь лет. В декабре 2018-го его освободили, но полиция продолжала за ним следить.

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