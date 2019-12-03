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Трамп поблагодарил Зеленского и заявил, что "Украинагейт" исчерпан

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Дональд Трамп после заявления президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии давления со стороны президента США считает "Украинагейт" исчерпанным.
Дональд Трамп прокомментировал интервью Владимира Зеленского
Дональд Трамп прокомментировал интервью Владимира Зеленского

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 2 декабря, поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за его слова об отсутствии давления во время телефонных переговоров, что вызвало в США так называемый "Украинагейт". Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter в ответ на опубликованное интервью Зеленского, которое тот дал нескольким иностранным СМИ.

На фоне заявлений Зеленского Трамп считает "закрытой" тему по "Украинагейту". Глава Белого дома также призвал членов Демократической партии в Палате представителей вновь вернуться к работе.

Трамп подчеркнул, что Зеленский снова сказал журналистам, что американский президент никоим образом не вел себя некорректно в отношении Украины, в том числе и во время телефонных переговоров.

Как сообщалось, Зеленский в своем интервью ряду СМИ опроверг наличие договоренностей с президентом США о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына потенциального кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена.

"Я не разговаривал с президентом США по принципу "услуга за услугу", - сказал Зеленский.

Так же в другом сообщении Трамп назвал рассмотрение дела о своем импичменте продолжением "охоты на ведьм", которая продолжается уже три года. Ранее в этот же день президент Соединенных Штатов обвинил демократов, что те ведут себя "не очень мило", пригласив его 4 декабря на слушания по делу об импичменте, то есть именно на дату проведения саммита НАТО в Лондоне.

 

Зеленский признал, что заявления Трампа вредят Украине

Напомним, в США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского президента Владимира Зеленского с целью склонить власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

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Теги: США, Украина-США, Трамп, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Путин_xyйло    03.12.2019, 08:12
Оценка:  +3
Путин_xyйло
Если бы все было так просто... Одними зелёными заявлениями Трамп не оБделается!
fire_fly    03.12.2019, 08:08
Оценка:  -4
fire_fly
Прогнулся под Трампа - сдал Байдена и получил от БЕЛОГО ГОСПОДИНА "бусы" в виде корабликов и "цветные стёклышки" в виде автомобилек ))
Теперь откажись от транзита и будет на окраине "счастье" ))
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