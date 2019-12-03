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Иран требует от США $130 млрд за беспорядки в стране

Комментариев: 1
В Иране завели более 360 дел в отношении США "в ответ на разрушительное поведение Вашингтона".
Протесты в Иране
Протесты в Иране

Власти Ирана планируют взыскать с США 130 млрд долларов за якобы причастность к беспорядкам и прочий нанесенный урон стране. Об этом сказал официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили, сообщает агентство Fars во вторник, 3 декабря.

"В отношении США было заведено более 360 дел, которые предполагают компенсацию ущерба в пользу народа Ирана на общую сумму в $130 млрд, – сказал Исмаили. – Мы бы хотели, чтобы МИД Ирана помог нам в этом вопросе".

Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, что делает судебная власть "в ответ на разрушительное поведение Вашингтона в ходе недавних беспорядков".

По словам представителя Верховного суда, "Тегеран сопротивляется преступлениям, которые США осуществляют против народа Ирана".

"В связи с тем ущербом, который нанес Вашингтон, мы завели множество дел", - отметил он.

Напомним, 16 ноября в Иране начались протесты против решения властей повысить цены на бензин. Полиция Ирана применила огнестрельное оружие против протестующих. ПО данным международной правозащитной организации Amnesty International, за последний месяц в Иране погибли по меньшей мере 208 человек. В стране арестовали более тысячи человек, среди них 180 так называемых "подстрекателей" протестов, которым грозит смертная казнь.

Также в Иране была отключена мобильная связь, почти на всей территории страны не работал интернет.

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Теги: США, Иран, протесты, протест, Вашингтон, компенсация, Тегеран, ущерб
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Міні_Ми    03.12.2019, 13:36
Оценка:  0
Міні_Ми
довбати в сраку цих чурок, ось що потрібно робити
Міні_Ми    03.12.2019, 13:24
Оценка:  0
Міні_Ми
біснуваті чурки
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