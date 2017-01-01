Глава НАТО объяснил позицию альянса о том, что Россия - "не враг"

Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не определяет Россию как врага, но предпринимают усилия, чтобы крымский сценарий не повторился в государствах-членах альянса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не определяет Россию как врага, но прилагает усилия, чтобы военное вторжение РФ, которое произошло в Украине, не повторилось против членов Альянса. Об этом он сказал в интервью Rzeczpospolita во вторник, 3 декабря.

Отвечая на вопрос журналистки, является ли Россия врагом НАТО, Столтенберг сказал: "Мы не определяем Россию таким образом. Мы просто отвечаем, когда есть необходимость".

По его словам, НАТО делает все, чтобы сценарий российского вторжения в Украине не повторился против одного из членов Альянса.

"Мы посылаем России очень сильный сигнал через присутствие сил НАТО в Польше и странах Балтии: когда произойдет атака на Польшу или страны Балтии, ответит весь Альянс. Таким образом, мы предотвращаем атаку, это цель НАТО", - пояснил генсек позицию Альянса.

Столтенберг добавил, что "у НАТО нет списка врагов, потому что мы не видим непосредственной угрозы ни одному из наших союзников". Однако, по его словам, в НАТО видят "все более неопределенную и непредсказуемую ситуацию с безопасностью".

"Конечно, мы видим новый вид терроризма - "Исламское государство", более сильное и жестокое, чем террористические организации в прошлом. Мы видим более напористую Россию, которая вкладывает значительные средства в современную военную технику, включая ядерное оружие, нарушая тем самым международные договоры. Мы видим киберугрозы. И меняется порядок мировых сил, где позиции Китая очень сильно растут. Мы должны быть готовы к неизвестному", - сказал Йенс Столтенберг.

По его словам, НАТО должен избежать ошибки создания списка врагов.

"Для нас важно понимать, что мы должны быть готовы к неожиданностям, но не должны фокусироваться на ожидании следующего кризиса. Каким бы он ни был, мы должны быть в состоянии ответить", - резюмировал генсек.

В прошлом месяце президент Франции Эммануэль Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО, отметив, что члены Альянса больше не сотрудничают по ряду ключевых вопросов. Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на это резким заявлением, посоветовав Макрону самому "проверить голову".

На днях стало известно, что США сократят, а Германия увеличит вклад в бюджет НАТО. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг пояснил, что по новой формуле Германия и США будут вкладывать примерно одинаковые части, почти по 16% от бюджета НАТО.

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