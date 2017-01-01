Глава Еврокомиссии обсудила с Путиным Украину

Урсула фон дер Ляйен провела первый разговор с Путиным в качестве главы Еврокомиссии. Говорили об отношениях ЕС с РФ и Донбассе.

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник, 3 декабря, провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

Как сообщается, во время разговора фон дер Ляйен и Путин обсудили вопросы, связанные с предстоящей встречей в нормандском формате в Париже 9 декабря.

"В этом контексте подчеркивалась важность последовательного выполнения Минских договоренностей", - отметили в Кремле.

Также обе стороны отметили, что "несмотря на нынешний непростой период в отношениях между Россией и Евросоюзом, в общих долгосрочных интересах - находить точки соприкосновения с ключевых тем европейского и международной повестки дня, развивать прямой диалог".

Отметим, новый состав Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен начал деятельность 1 декабря.

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