На протестах в Гонконге заметили украинских националистов - журналист

О поездках в Гонконг сообщают сами представители национальных движений Украины, а также иностранные журналисты.

На улицах Гонконга, где уже который месяц продолжаются антиправительственные протесты, заметили известного украинского националист, ветерана полка Азова Игоря Маляра. Как пишет канадский журналист Майкл Колборн, украинец представляется журналистом.

"Он не журналист. Он неонацистский хулиган с многочисленными татуировками со свастикой и историей насилия, в том числе нападением на темнокожих фанатов футбола в 2015 году в Киеве", - пишет Колборн в Twiiter.

Также в Гонконге замечены другие украинские националисты. В частности, один из ветеранов АТО Сергей Филимонов выложил отчет о поездке в Facebook, написав, что Гонконг "встретил как родных".

Украинская организация Free Hong Kong Center, со своей стороны, в Facebook отметила, что приехавшие в Гонконг больше никак не связаны с движением Азов. Там также подчеркивается, что в прошлом они одержали вверх в борьбе с "кровавым режимом Януковича". При этом радикалы заверили, что, несмотря на близость к правому движению, активисты выступают против нацизма.

Отметим, на прошлой неделе соцсеть Facebook впервые маркировала размещенный пост пометкой "недостоверная информация". Это сделали из-за закона, принятого властями Гонконга в связи с протестами.

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