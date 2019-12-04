Импичмент Трампа: Зеленский заявил, что не знал о задержке военной помощи

Зеленский подчеркнул, что Украина - независимое государство, у которого есть более приоритетные проблемы, чем импичмент президента США.

Зеленский: Я не знал о задержке помощи во время звонка Трампа president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский не знал о задержке военной помощи США Украине, когда говорил по телефону с президентом Дональдом Трампом 25 июля. Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, передает Liga.net в среду, 4 декабря.

Также президент утверждает, что на его работу расследование об импичменте президента США никак не влияет.

"При всем уважении к нашему стратегическому партнеру, у нас независимая Украина, и у нас есть более приоритетные проблемы", - сказал он.

Напомним, демократы запустили процедуру импичмента Трампа из-за скандала вокруг его разговора с президентом Украины.

Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына экс-вице президента Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Трамп и Зеленский отрицают давление в ходе разговора.

Все вокруг Украины. Доклад об импичменте Трампа

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