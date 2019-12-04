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Коболев дал показания прокурорам США по делу Джулиани - СМИ

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Беседа состоялась в рамках расследования в отношении личного адвоката президента США и двух его бизнес-партнеров.
Глава Нафтогаза Андрей Коболев
Глава Нафтогаза Андрей Коболев
 
Глава Нафтогаза Андрей Коболев дал показания сотрудникам федеральной прокуратуры в Нью-Йорке, которая проводит расследование в отношении помощников адвоката президента США Рудольфа Джулиани. Об этом в среду, 4 декабря, сообщил телеканал CNN.
 
Как сообщил журналистам телеканала адвокат Ленни Брейер, Министерство юстиции США направило запрос на встречу с Коболевым и он "согласился и добровольно побеседовал" с представителями прокуратуры.
 
Других подробностей адвокат Коболева не представил. По информации источника Associated Press, встреча состоялась в Лондоне.
 
CNN отмечает, что прокуратуру США интересуют сведения, касающиеся расследования в отношении американских предпринимателей Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые, предположительно, выполняли в Украине поручения Джулиани.
 
Ранее СМИ сообщили, что Парнас и Фруман пытались установить контроль над Нафтогазом
 
Напомним, в эксклюзивном интервью журналу Time Коболев заявил, что готов дать показания против Джулиани.

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Теги: США, Украина-США, адвокат, расследование, Андрей Коболев
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Источник: korrespondent.net

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