Коболев дал показания прокурорам США по делу Джулиани - СМИ

Беседа состоялась в рамках расследования в отношении личного адвоката президента США и двух его бизнес-партнеров.

Глава Нафтогаза Андрей Коболев дал показания сотрудникам федеральной прокуратуры в Нью-Йорке, которая проводит расследование в отношении помощников адвоката президента США Рудольфа Джулиани. Об этом в среду, 4 декабря, сообщил телеканал CNN

Как сообщил журналистам телеканала адвокат Ленни Брейер, Министерство юстиции США направило запрос на встречу с Коболевым и он "согласился и добровольно побеседовал" с представителями прокуратуры.

Других подробностей адвокат Коболева не представил. По информации источника Associated Press , встреча состоялась в Лондоне.

CNN отмечает, что прокуратуру США интересуют сведения, касающиеся расследования в отношении американских предпринимателей Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые, предположительно, выполняли в Украине поручения Джулиани.

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