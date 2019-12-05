На военной базе США на Гавайях произошла стрельба

Огонь по гражданским лицам открыл американский моряк. Три человека пострадали, стрелок покончил с собой.

На верфи на территории базы ВМС США Перл-Харбор в среду, 4 декабря, моряк начал стрельбу. В результате нападения три человека получили ранения, злоумышленник застрелился, сообщает местный телеканал Hawaii News Now

По предварительным данным, все пострадавшие являются гражданскими лицами. Двое из них в тяжелом состоянии.

База находится недалеко от города Гонолулу (штат Гавайи). Из-за произошедшего доступ на ее территорию был временно закрыт.

Военные подтвердили информацию о стрельбе, ведется расследование. Отмечается, что атаку совершил американский моряк.

Officials at Joint Base Pearl Harbor-Hickam report the shooting incident at the Pearl Harbor Naval Shipyard has been secured. One person is confirmed dead. The shooter has been identified as a U.S. Sailor. #PearlHarbor — Joint Base Pearl Harbor-Hickam (@JointBasePHH) December 5, 2019

Напомним, в 2013 году вооруженный мужчина открыл стрельбу в здании Адмиралтейства в Вашингтоне, в результате которой 12 человек погибли и 14 получили ранения.

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