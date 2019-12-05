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На военной базе США на Гавайях произошла стрельба

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Огонь по гражданским лицам открыл американский моряк. Три человека пострадали, стрелок покончил с собой.
На базе Перл-Харбор моряк устроил стрельбу
На базе Перл-Харбор моряк устроил стрельбу
twitter.com/BRNewsFlash
 
На верфи на территории базы ВМС США Перл-Харбор в среду, 4 декабря, моряк начал стрельбу. В результате нападения три человека получили ранения, злоумышленник застрелился, сообщает местный телеканал Hawaii News Now.
 
По предварительным данным, все пострадавшие являются гражданскими лицами. Двое из них в тяжелом состоянии.
 
База находится недалеко от города Гонолулу (штат Гавайи). Из-за произошедшего доступ на ее территорию был временно закрыт. 
 
Военные подтвердили информацию о стрельбе, ведется расследование. Отмечается, что атаку совершил американский моряк. 
 
 
Напомним, в 2013 году вооруженный мужчина открыл стрельбу в здании Адмиралтейства в Вашингтоне, в результате которой 12 человек погибли  и 14 получили ранения.

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Теги: моряки, стрельба, Гавайи, ВМС, моряк, военная база, Перл-Харбор
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Источник: korrespondent.net

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