В Сирии пять турецких военных погибли при подрыве машины

Турецкий конвой направлялся на военную базу, расположенную восточнее сирийского города Джараблус.

Не менее пяти турецких военнослужащих погибли при подрыве заминированной машины в восточной части провинции Алеппо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сирийское агентство SANA в четверг, 5 декабря.

Отмечается, что заминированный автомобиль был взорван, когда рядом с ним проезжал военный конвой турецких сил. Инцидент произошел поздним вечером в среду в городе Джараблус. Турецкий конвой направлялся на военную базу, расположенную восточнее этого населенного пункта.

В результате взрыва еще 12 турецких солдат получили ранения. Все пострадавшие были эвакуированы в госпиталь, расположенный на территории Турции.

Официальных заявлений турецкой стороны по поводу инцидента до сих пор не поступало.

В конце ноября стало известно, что Турция продолжит операцию Источник мира в Сирии до достижения "поставленных целей". Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция намерена создать в северных регионах Сирии вдоль своей границы так называемую зону безопасности, очищенную от сил самообороны сирийских курдов и боевиков террористических группировок, и расселить там до двух миллионов сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.

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