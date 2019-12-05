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Вертолет Нацгвардии разбился в США: есть жертвы

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Вертолет выполнял испытательный полет, он исчез с радаров через девять минут после взлета.

Вертолет Национальной гвардии США UH-60 Black Hawk потерпел крушение в Миннесоте. На его борту были три человека, все они погибли, сообщает ABC News.
 
Вертолет выполнял испытательный полет, он исчез с радаров через девять минут после взлета. Вертолет разбился в 16 милях (около 26 км) к юго-западу от города Сент-Клауд. 
 
Причина крушения пока не установлена. Из-за ЧП губернатор Миннесоты Тим Уолз отменил церемонию зажжения рождественской ели.


Напомним, ранее в Италии военный вертолет разбился об эсминец. Во Франции разбился вертолет спасателей, три человека, находившихся на борту вертолета, погибли.

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Теги: США, видео, вертолет, крушение
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Источник: korrespondent.net

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