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В Сирии неизвестные атаковали базу США - СМИ

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Американская база расположена неподалеку от нефтяного месторождения Эль-Омар на северо-востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор. По данным СМИ, на огонь база ответила артиллерийским обстрелом.
На востоке Сирии неизвестные атаковали американскую базу
На востоке Сирии неизвестные атаковали американскую базу

Неизвестные напали на базу американских военных сил, расположенную вблизи нефтяного месторождения Эль-Омар на северо-востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило сирийское госагентство SANA в пятницу, 6 декабря.

По его сведениям, американские военные ответили нападавшим "артиллерийским обстрелом". Другие подробности инцидента не приводятся.

Напомним, что ранее США перебросили в Сирию 250-300 военнослужащих, бронемашины, тяжелое вооружение и прочую амуницию.

Ранее президент Дональд Трамп назвал главной целью США в Сирии сохранение контроля над нефтью.

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Теги: США, Сирия, обстрел, военная база
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Источник: korrespondent.net

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