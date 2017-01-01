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Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Польше

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Авария случилась на глазах у пограничников, которые как раз ехали на тренинг по оказанию первой медицинской помощи.
ДТП с украинцами
ДТП с украинцами
пресс-служба Надбужанского отдела пограничной службы Польши
 
На востоке Польши граждане Украины попали в ДТП, инцидент произошел 2 декабря в 5 км от населенного пункта Грубешев в Люблинском воеводстве, сообщили в пресс-службе Надбужанского отдела пограничной службы.
 
Отмечается, что микроавтобус с шестью украинцами на скорости съехал в кювет и перевернулся.
 
По стечению обстоятельств авария случилась на глазах у пограничников, которые как раз ехали на тренинг по оказанию первой медицинской помощи. Они и пришли на помощь потерпевшим.
 
"Один из пострадавших получил травмы головы, а другую зажало в автомобиле. Женщина не могла двигаться, ее придавило между креслами, ей было трудно дышать, она жаловалась на боль в груди и позвоночнике", – заявили пограничники.
 
 
В результате офицеры все же освободили потерпевшую и доставили в отделение скорой помощи.
 
Ранее сообщалось, что в Польше вблизи города Новогродек Поморский произола авария, в которой погиб украинец.
 
Напомним, во Вроцлаве пьяный украинец устроил смертельное ДТП.

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Теги: Польша, ДТП, авария, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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