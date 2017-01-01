Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Польше

Авария случилась на глазах у пограничников, которые как раз ехали на тренинг по оказанию первой медицинской помощи.

На востоке Польши граждане Украины попали в ДТП, инцидент произошел 2 декабря в 5 км от населенного пункта Грубешев в Люблинском воеводстве, сообщили в пресс-службе Надбужанского отдела пограничной службы.

Отмечается, что микроавтобус с шестью украинцами на скорости съехал в кювет и перевернулся.

По стечению обстоятельств авария случилась на глазах у пограничников, которые как раз ехали на тренинг по оказанию первой медицинской помощи. Они и пришли на помощь потерпевшим.

"Один из пострадавших получил травмы головы, а другую зажало в автомобиле. Женщина не могла двигаться, ее придавило между креслами, ей было трудно дышать, она жаловалась на боль в груди и позвоночнике", – заявили пограничники.

В результате офицеры все же освободили потерпевшую и доставили в отделение скорой помощи.

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