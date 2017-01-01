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Переговоры Путина и Лукашенко длились почти шесть часов

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В Сочи завершились переговоры президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко
Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко
kremlin.ru


Переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в Сочи по случаю 20-летнего юбилея Союзного государства заняли 5,5 часа, сообщают российские СМИ в субботу, 7 декабря.

Общая часть встречи продлилась около двух часов, затем президенты продолжили общение тет-а-тет за обедом. Делегации во главе с премьер-министрами Дмитрием Медведевым и Сергеем Румасом также продолжили общение в формате рабочего обеда.

Во время переговоров Лукашенко заявил, что для дальнейшей интеграции необходимо ввести равные цены на нефть и газ для предприятий двух стран.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Беларусь не войдет в состав "братской России". Россия и Беларусь не ведет переговоры по политическим вопросам, в частности, о создании единого парламента, заверил белорусский лидер.

Тем временем, в Беларуси проходят акция протеста против интеграции с Россией

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Теги: Россия, Беларусь, Путин, Лукашенко, переговоры
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Источник: korrespondent.net

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