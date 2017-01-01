В Мексике желающий справить нужду мужчина убил прохожих

Мужчина открыл стрельбу в столице Мексики после того, как ему сделали замечание на улице.



В Мехико мужчина устроил стрельбу неподалеку от резиденции президента, в результате происшествия погибли четыре человека, передает В Мехико мужчина устроил стрельбу неподалеку от резиденции президента, в результате происшествия погибли четыре человека, передает Reuters

По данным полиции, жители одного из домов сделали замечание мужчине, который хотел справить нужду во дворе. После этого он открыл стрельбу.



Прибывшие на место полицейские потребовали от нападавшего сдаться, но он оказал сопротивление и был ликвидирован.





На Закарпатье обстреляли работников дорожной службы В результате происшествия помимо стрелявшего погибли три человека, еще двое получили ранения.



Напомним, ранее в Багдаде неизвестные Напомним, ранее в Багдаде неизвестные открыли стрельбу по протестующим , в результате чего погибли 25 человек.

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