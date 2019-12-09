На острове в Новой Зеландии произошло извержение вулкана

По информации местных СМИ, во время извержения на острове могли находиться люди, а также лодки в этом районе.

Белый дым от вулкана на острове Уайт-Айленд The Institute of Geological and Nuclear Sciences Ltd.

На вулканическом острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии произошло извержение вулкана. Об этом 9 декабря сообщило в Twitter национальное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями.

Отмечается, что ведомство вместе с учеными пытаются оценить степень возможной опасности.

Извержение началось около 14.15 по местному времени (03.15 по киевскому времени). Уровень вулканической опасности был повышен до четвертого.

Власти призывают следить за появляющимися указаниями спасательных служб.

По данным Bloomberg , со ссылкой на местные СМИ, на острове, который является туристической достопримечательностью, могли получить ранения около 20 человек.

На Уайт-Айленд, расположенный в 48 км от побережья залива Пленти, направлены вертолеты аварийных служб и бригады скорой помощи.

В городской больнице округа Вакатана был создан центр экстренного реагирования и открыт штаб сил гражданской обороны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet