Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На острове в Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Комментариев: 0
По информации местных СМИ, во время извержения на острове могли находиться люди, а также лодки в этом районе.
Белый дым от вулкана на острове Уайт-Айленд
Белый дым от вулкана на острове Уайт-Айленд
The Institute of Geological and Nuclear Sciences Ltd.
 
На вулканическом острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии произошло извержение вулкана. Об этом 9 декабря сообщило в Twitter национальное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями.
 
Отмечается, что ведомство вместе с учеными пытаются оценить степень возможной опасности. 
 
Извержение началось около 14.15 по местному времени (03.15 по киевскому времени). Уровень вулканической опасности был повышен до четвертого.
 
Власти призывают следить за появляющимися указаниями спасательных служб.
 
По данным Bloomberg, со ссылкой на местные СМИ, на острове, который является туристической достопримечательностью, могли получить ранения около 20 человек.
 
На Уайт-Айленд, расположенный в 48 км от побережья залива Пленти, направлены вертолеты аварийных служб и бригады скорой помощи.
 
В городской больнице округа Вакатана был создан центр экстренного реагирования и открыт штаб сил гражданской обороны.
 
Ранее сообщалось, что из-за извержения вулкана Анак-Кракатау в Индонезии сформировалось стометровое цунами.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Извержения вулканов, Новая Зеландия, вулкан
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь