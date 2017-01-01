Лесные пожары в Австралии: объявлено чрезвычайное положение

Из-за пожаров в штате Новый Южный Уэльс уже погибли три человека. Власти заявили, что это может быть самый опасный пожар в истории страны.

В Австралии в самом густонаселенном штате Новый Южный Уэльс объявлено чрезвычайное положение из-за лесных пожаров. Об этом сообщает ABC-news в понедельник, 9 декабря.

Министр по чрезвычайным ситуациям штата Дэвид Эллиотт заявил, что жители столкнулись с тем, что "может быть самой опасной неделей лесного пожара, которую когда-либо видела эта страна".

Пожары на северо-востоке штата за несколько дней унесли жизни трех человек, разрушили более 150 домов и более 1 миллиона гектаров лесов и сельскохозяйственных угодий.

По словам комиссара скорой помощи Доминика Моргана, врачи и медработники лечили более 100 человек от травм, связанных с пожаром, в том числе 20 пожарных. Органы здравоохранения призвали жителей не выходить на улицу.

Прогнозируется, что во вторник, 10 декабря, пожарная обстановка в Новом Южном Уэльсе будет хуже, чем в пятницу.

Правительство штата объявило, что более 600 школ и колледжей будут закрыты во вторник из-за риска пожара. Австралийские военнослужащие вышли на подмогу 1500 пожарным, которые пытаются справиться с огнем.

Напомним, что ранее Сидней затянуло дымом из-за масштабного лесного пожара. Огонь бушевал на 150 гектарах леса. Медики предупредили жителей Сиднея о серьезной опасности из-за высокой температуры и гари в воздухе.

Также сообщалось, что в США из-за лесного пожара эвакуировали киностудию Warner Brothers. В районе Лос-Анджелеса горели леса недалеко от киностудии и парка аттракционов Universal Studios, а также Гриффит-парке.

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