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РФ запретили на 4 года участвовать в олимпиадах и чемпионатах

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Также вынесен запрет российским госслужащим на посещение международных спортивных мероприятий.
Иллюстративное фото / Олимпиада 2014 года в Сочи
Иллюстративное фото / Олимпиада 2014 года в Сочи
depositphotos.com

РФ 4 года не сможет принимать участие в международных спортивных соревнованиях. Соответствующее решение принял исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), сообщают российские СМИ.

Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно, - отмечено в сообщении

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Российские спортсмены не смогут принять участие в соревнованиях, а властям РФ будет запрещено подавать заявки на проведение чемпионатов. 

Также ВАДА вынесла запрет чиновникам РФ посещать Олимпиады и чемпионаты. 

Напомним, ранее из-за допингового скандала сборную России не допустили к ОИ-2018. Спортсмены были вынуждены выступать под нейтральным флагом.

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Теги: РФ, Вада, запрет, чемпионаты, Олипиада
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