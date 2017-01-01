РФ запретили на 4 года участвовать в олимпиадах и чемпионатах

Также вынесен запрет российским госслужащим на посещение международных спортивных мероприятий.

Иллюстративное фото / Олимпиада 2014 года в Сочи depositphotos.com

РФ 4 года не сможет принимать участие в международных спортивных соревнованиях. Соответствующее решение принял исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), сообщают российские СМИ.

Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно, - отмечено в сообщении

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Российские спортсмены не смогут принять участие в соревнованиях, а властям РФ будет запрещено подавать заявки на проведение чемпионатов.

Также ВАДА вынесла запрет чиновникам РФ посещать Олимпиады и чемпионаты.

Напомним, ранее из-за допингового скандала сборную России не допустили к ОИ-2018. Спортсмены были вынуждены выступать под нейтральным флагом.

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