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Мужчина упал в шахту вентиляции с 10 этажа и выжил

Комментариев: 1
Житель Якутии уронил в вентиляцию свои валенки и свалился вниз, пытаясь их спасти.

Мужчина чудом выжил, упав в вентиляционную шахту с десятого этажа в попытке спасти свои валенки. Об этом сообщает Sakhaday.

Житель Республики Саха, Якутия, находился на десятом этаже многоэтажки, когда уронил в вентиляционную шахту свои валенки. В попытке достать обувь, мужчина упал в шахту вентиляции и пролетел вниз головой до первого этажа.

От гибели якутянина спасло то, что шахта сужалась книзу здания. Он пролетел примерно 28 метров и отделался травмами.

Из "плена" мужчину достали спасатели, которым пришлось вырезать части стены. Пострадавшего доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что девушка залезла к подруге по дымоходу и застряла. Также Корреспондент писал о том, что ребенок застрял в стиральной машине, его доставали спасатели.

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Теги: курьезы, видео, Якутия, падение, инцидент, Валенки
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    09.12.2019, 14:03
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Хотели шамана скинуть и ошиблись адресом. И там спецслужбы ничего толком сделать не могут .
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