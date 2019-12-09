Мужчина упал в шахту вентиляции с 10 этажа и выжил

Житель Якутии уронил в вентиляцию свои валенки и свалился вниз, пытаясь их спасти.

Мужчина чудом выжил, упав в вентиляционную шахту с десятого этажа в попытке спасти свои валенки. Об этом сообщает Sakhaday.

Житель Республики Саха, Якутия, находился на десятом этаже многоэтажки, когда уронил в вентиляционную шахту свои валенки. В попытке достать обувь, мужчина упал в шахту вентиляции и пролетел вниз головой до первого этажа.

От гибели якутянина спасло то, что шахта сужалась книзу здания. Он пролетел примерно 28 метров и отделался травмами.

Из "плена" мужчину достали спасатели, которым пришлось вырезать части стены. Пострадавшего доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что девушка залезла к подруге по дымоходу и застряла. Также Корреспондент писал о том, что ребенок застрял в стиральной машине, его доставали спасатели.

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