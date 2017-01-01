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Умер вдохновитель флэшмоба с обливанием ледяной водой

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Умер вдохновитель Ice Bucket Challenge Питер Фрейтс. За идею флешмоба он был номинирован на звание Человек года по версии журнала Time.
За 2 месяца в фонд перечислили более 115 млн долларов
За 2 месяца в фонд перечислили более 115 млн долларов
Daily

Американец Питер Фрейтс, автор и вдохновитель Ice Bucket Challenge, скончался от бокового амиотрофического склероза (БАС). Ему было 34 года, сообщается на сайте Бостонского колледжа.

Диагноз Фрейтсу поставили в 2012 году, а через два года мужчина придумал благотворительный флэшмоб Ice Bucket Challenge, участники которого должны вылить на себя ведро ледяной воды, перечислить определенную сумму в фонд борьбы с этим заболеванием центральной нервной системы, а потом передать эстафету еще трем участникам.

Ice Bucket Challenge мгновенно стал популярным во всем мире. Во флешмобе участвовали и знаменитости, например, основатель Microsoft Билл Гейтс, "король ужасов" Стивен Кинг, основатель Facebook Марк Цукерберг, экс-президент США Джордж Буш и многие другие.

Всего лишь за два месяца на счет фонда было перечислено более 115 миллионов долларов.

За идею Ice Bucket Challenge Питер Фрейтс был номинирован на звание Человек года по версии журнала Time.

Cмотрите фотогалерею: Умер вдохновитель флэшмоба с обливанием ледяной водой

Напомним, что российский ученый в рамках Ice Bucket Challenge вылил на себя ведро с жидким азотом, температура которого составляла минус 195 градусов по Цельсию.

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Теги: США, благотворительность, вода, фото, флэшмоб, умер, Ice Bucket Challenge, благотворительный фонд
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Источник: korrespondent.net

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