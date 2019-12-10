В Европе умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков

Лужков умер в больнице Мюнхена, ему должны были провести операцию на сердце.

Во вторник, 10 декабря, умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков в возрасте 83 лет. Об этом сообщает Интерфакс.

Известно, что на момент смерти Лужков находился в одной из европейских стран.

Он находился в Европе. Пока больше ничего сказать не могу - сообщает Интерфакс со ссылкой на собственные источники в окружении Лужкова

По информации РЕН ТВ, Лужков умер в одной из больниц в Мюнхене. Бывшему чиновнику должны были сделать операцию на сердце.

Кто такой Юрий Лужков?

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Юрий Лужков занимал должность мэра Москвы 18 лет - с 6 июня 1992 года по 28 сентября 2010. Российские власти высоко отметили деятельность Лужкова, вручив ему в 2016 году орден За заслуги перед отечеством.

Ранее сообщалось о том, что Лужков обвенчался с женой после 25 лет совместной жизни.

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