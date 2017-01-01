WhatsApp с 31 декабря перестанет работать на миллионах устройств

WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах. Сервис обмена сообщениями отключится после 31 декабря 2019 года.

Мессенджер WhatsApp прекратит работать у пользователей ОС Windows Phone и устаревших версий Android и iOS. Произойдет это с 31 декабря текущего года, пишет Daily Mail.

На ОС старше Android 2.3.7 и iOS 8 поддержка прекратится 1 февраля 2020 года.

Пользователи не смогут создавать новые учетные записи, проверять существующие переписки. Это затронет миллионы пользователей.

Мессенджер будет доступен на ОС, начиная от Android 4.0.3 и iOS 9.

Разработчики WhatsApp пояснили, что такие ограничения связаны "с невозможностью будущего расширения возможностей приложения".

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